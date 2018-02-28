Данилко шкодує, що послав у "п**ду" команду співачки Tayanna на відборі Євробачення-2018

Директор співачки на своїй сторінці в Facebook опублікував пост, в якому заявив, що конфлікт вичерпано.

У Києві відбувся фінал українського відбору на конкурс Євробачення. Після виступу TAYANNA Данилко поставив під сумнів, що учасниця співає наживо.

Щоб розвіяти сумніви, звукорежисер СТБ включив "мінус" конкурсного треку. Як виявилося, припущення члена журі не підтвердилися – співачка співала наживо і під овації залу виконала фрагмент пісні ще раз.

Тим не менш, коментарі Данилко викликали обурення залу і директора співачки, який звернувся до Данилка: "Як вам не соромно, Андрій?!" На що отримав всім відому відповідь.

Про те, що шкодує про подію інцидент Андрій Данилко зізнався в ефірі телеканалу 112: "Фраза, яка була сказана різко...я, звичайно, шкодую про це. Чесно скажу: треба бути стриманим, потрібно розуміти, що це прямий ефір, що там були і діти".

У продовження розмови з Олесею Бацман, ведучої програми, Данилко додав: "Вони нервували, він теж зірвався (Олександр Кажиян). Він настільки переживав за Таянну, що я хочу якось її принизити. Але реально це круто, що він кинувся на амбразуру. Я хочу, щоб ця вся історія закінчилася. Я думаю це повинно зійти на нівець, це все було на емоціях".

"Ви мене, будь ласка, вибачте за суботню ситуацію, що сталася. І Таянна, і Михайло Ясинський, і Саша Кажиян. Ми всі живемо в одній країні. Я думаю, треба пробачити один одного", – звернувся Данилко.

У свою чергу директор співачки на своїй сторінці в Facebook опублікував пост, яким підтвердив, що конфлікт вичерпано: "У цій ситуації я візьму на себе роль учня, який не тримає зла на вчителя. Три роки тому я зрозумів, що любов сильніше нелюбові. Тому, так, треба пробачити один одного...".