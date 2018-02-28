Yuna-2018: продюсеру музичної премії довелося пояснювати участь виступаючих в РФ Дорна та Лободи

Незважаючи на те, що ці артисти виступають в Росії, вони претендували на премію нарівні з усіма.

Генеральний продюсер премії YUNA Павло Шилько прокоментував наявність імен Івана Дорна та Світлани Лободи у списках номінантів на нагороду.

Читайте такожІ вашим і нашим: любителька Росії Лобода похвалилася престижною українською премієюПро це повідомляє ТСН. Незважаючи на те, що ці артисти виступають в Росії, вони претендували на премію нарівні з усіма. За словами Шилько, в Україні немає якоїсь постанови, яка забороняє цих артистів, так і він не має права забирати когось із номінацій.

"А десь є якась постанова? Хтось обурюється, комусь подобається їх музика. Їх слухають, крутять. Професіонали за них проголосували. Я не маю жодного права, як і оргкомітет, прибирати їх. Якби була десь в державі видана якась нота протесту, що вони офіційно заборонені, тоді це вже інше питання. А так одні вважають так, інші-інакше. Для мене музика — це музика, вона не має кордонів", - сказав він.

Дорн був представлений в номінаціях "Кращий виконавець" і "Кращий відеокліп", а Світлана Лобода – "Кращий дует", "Найкраща виконавиця" і "Кращий альбом".