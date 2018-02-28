Український піаніст вперше очолить музичну частину вистави в легендарному театрі La Scala (відео)
Український піаніст Олексій Ботвінов протягом трьох місяців буде виконувати "Гольдберг-варіації" Баха в однойменному балеті хореографа Хайнца Шперлі на сцені найвідомішого в світі театру La Scala.
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Це вперше в сучасній історії України вітчизняний піаніст став керівником і виконавцем музичної частини вистави в La Scala. Його музика керує всім балетним виконанням.
«Я перебуваю в постійному контакті з усіма танцюристами, тобто я ставлю темп, в якому вони танцюють у кожній варіації і кожен нюанс, і це дуже відповідально, тому що від музики виходить танець, в цьому проекті музика - це перше», – розповідає піаніст.
Це творче поєднання класичного концерту та сучасного балету. Під музику піаніста танцюють відразу 35 виконавців. Маестро зізнається, здійснилася його давня мрія і він вперше по-особливому хвилювався.
«Це хвилювання такого особливого роду. Ти розумієш, що ось з цією ж артистичної кімнати, цим шляхом йшли всі великі диригенти, починаючи від Тосканіні, і тебе слухає неймовірно вимоглива публіка, і це, звичайно, особливе відчуття», – каже Олексій.