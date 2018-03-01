"Сподіваємося, що наш Крим повернеться" : Ірина Білик через свого продюсера визнала російську агресію

Активісти поставили співачці ультиматум, вимагаючи від неї публічно визнати Росію країною-агресором, а Крим і Донбас – Україною.

Запланований на 6 березня концерт Ірини Білик у Львові все ще знаходиться під загрозою зриву.

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Як раніше повідомляв Scotch, радикально налаштовані активісти виступили проти шоу української співачки, мотивуючи свій вчинок тим, що Білик виходила на сцену анексованого Криму.

Також активісти пригадали артистці ювілейний концерт Філіпа Кіркорова в Кремлівському палаці, на якому Білик була присутня разом з чоловіком Асланом Ахмадовим.

Активісти поставили співачці ультиматум, вимагаючи від неї публічно визнати Росію країною-агресором, а Крим і Донбас – Україною.

Але сама співачка вирішила відправити «на передову» з поясненнями свого продюсера Олега Збаращука. Під час прес-конференції він підтвердив, що співачка відвідувала територію анексованого Криму. Але за його словами, вона зробила цей вчинок не розуміючи, які можуть бути наслідки.

«Тоді, на жаль, у неї не було компетентних людей, які пояснили, що робити цього не можна. Я б сам погодився подати на неї в суд, щоб через штраф вирішити це питання назавжди, проте, як виявилося згодом, так треба було зробити в перші три місяці після перетину нею кордону», — зазначає Олег Збаращук.

Також вимога визнати Крим і Донбас - Україною, продюсер вирішив виконати сам, замість співачки.

«Дуже сподіваємося на те, що наш український Крим повернеться територіально і юридично до складу України і наш Донецьк і Луганськ, звідти будуть виведені російські війська. Це я заявляю, як продюсер Ірини Білик. Це більш, ніж достатньо», - заявив Олег Збаращук.