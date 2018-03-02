Відпочинок під пальмами: 70-річна Ротару похвалилася розкішною засмагою (фото)
10:11, 02 березня 2018Суспільство
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Софія Ротару відпочиває у теплих краях.
Фото з відпочинку під пальмами співачка опублікувала у своєму Instagram / instagram/sofiarotaru
70-річна Софія Ротару, здається, не поспішає повертатися в Україну, яку в перший день весни засипало снігом. Артистка зараз знаходиться у набагато більш теплих краях.
Фото з відпочинку під пальмами співачка опублікувала у своєму Instagram.
"Ось і настала довгоочікувана весна! Нехай з нею будуть пов'язані прекрасні моменти у вашому житті! Будьте щасливі!", - вона підписала фото.
Як повідомляв УНІАН, Ротару з невісткою та внучкою-моделлю знялася для обкладинки журналу.
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