"Волосся прилетіло": Кошовий потішив своїх фоловерів архівною світлиною
14:53, 02 березня 2018Суспільство
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Відомий український комік Євген Кошовий показав, як він виглядав в юні роки, коли на його голові ще було волосся.
Кошовий показав себе в юності / фото Євген Кошовий, Instagram
Актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий потішив своїх підписників, опублікувавши своє фото, зроблене в юні роки.
У соціальній мережі Instagram комік показав світлину, на якій він ще підліток. «Весна прийшла. Волосся прилетіло» – підписав з гумором фотографію Кошовий.
Підписники почали відразу жартувати в коментарях, зазначаючи, що тепер вони знають, як виглядає волосся Кошового. Хтось пише, що це «фотошоп», оскільки важко повірити в те, що комік колись був лисим.
«Був лисий з Кварталу, а став – Женя кучерявий», – жартують користувачі соцмережі.
Також деякі фолловери обговорюють худорляву постать Кошового, яка змінилася з тих пір і «модну» для тих часів футболку.
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