"Волосся прилетіло": Кошовий потішив своїх фоловерів архівною світлиною

14:53, 02 березня 2018
Суспільство
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Кошовий показав себе в юності / фото Євген Кошовий, Instagram

У соціальній мережі Instagram комік показав світлину, на якій він ще підліток. «Весна прийшла. Волосся прилетіло» – підписав з гумором фотографію Кошовий.

Підписники почали відразу жартувати в коментарях, зазначаючи, що тепер вони знають, як виглядає волосся Кошового. Хтось пише, що це «фотошоп», оскільки важко повірити в те, що комік колись був лисим.

«Був лисий з Кварталу, а став – Женя кучерявий», – жартують користувачі соцмережі.

Також деякі фолловери обговорюють худорляву постать Кошового, яка змінилася з тих пір і «модну» для тих часів футболку.

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Теги: #квартал 95#Євген Кошовий