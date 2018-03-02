"Волосся прилетіло": Кошовий потішив своїх фоловерів архівною світлиною

Відомий український комік Євген Кошовий показав, як він виглядав в юні роки, коли на його голові ще було волосся.

Актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий потішив своїх підписників, опублікувавши своє фото, зроблене в юні роки.

У соціальній мережі Instagram комік показав світлину, на якій він ще підліток. «Весна прийшла. Волосся прилетіло» – підписав з гумором фотографію Кошовий.

Підписники почали відразу жартувати в коментарях, зазначаючи, що тепер вони знають, як виглядає волосся Кошового. Хтось пише, що це «фотошоп», оскільки важко повірити в те, що комік колись був лисим.

«Був лисий з Кварталу, а став – Женя кучерявий», – жартують користувачі соцмережі.

Також деякі фолловери обговорюють худорляву постать Кошового, яка змінилася з тих пір і «модну» для тих часів футболку.