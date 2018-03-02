Російський репер заявив про відмову у в'їзді до України, незважаючи на дозвіл СБУ

Музикант і організатори принесли свої вибачення всім, хто купив квитки на концерти, які підлягають поверненню в місцях покупки, починаючи з 5 березня.

Російського музиканта Антона Кузнєцова, який виступає під псевдонімом Антоха МС не впустили на територію України. Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта в Facebook.

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Як відомо, 2 березня в Києві мав відбутися виступ російського репера Антохі МС. Під час концерту планувалася презентація альбому "Поради для молодят".

"Дорогі друзі, ми змушені повідомити, що сьогоднішній концерт Антоха МС в Києві, Харкові , Дніпрі скасовано з причини відмови артисту у в'їзді на територію України! У нас були всі необхідні документи, так само ми заздалегідь отримали дозвіл на проведення заходу в СБУ, але Антону все одно було відмовлено у в'їзді", – йдеться в повідомленні.

Музикант і організатори принесли свої вибачення всім, хто купив квитки на концерти, які підлягають поверненню в місцях покупки, починаючи з 5 березня.

Зазначимо, що ймовірною причиною відмови у в'їзді на територію України став виступ Антохі МС в анексованому Криму в 2015 році.