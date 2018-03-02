Любовний трикутник: нардеп Дейдей розлучається з дружиною (фото, відео)

Для дружини, котра втрачає чоловіка, ця тема - дуже болісна.

Нардеп Євген Дейдей з "Народного фронту", якого хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення, розлучається зі своєю дружиною.

Та вже підтвердила цю інформацію і натякнула, що причиною цьому стала "третя" в їхніх стосунках, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНАБУ проводить обшуки в Дніпрі у справі нардепа ДейдеяПодробиці дружина не коментує, але наголошує, що для неї це дуже наболіла тема. А от поки що нерозлучений Дейдей вже публікує на своїй сторінці у соцмережі щасливі фото із Дариною Ледовських, які супроводить романтичним підписом "Дякую, що ти є".

Відомо, що Дарина – племінниця Олени Ледовських, також нардепа з "Народного фронту" та правої руки Миколи Мартиненка. Засідання суду щодо розлучення та розподілу майна вже призначене за два тижні. Згідно з декларацією депутата, дві квартири в Одесі належать його дружині Інзі.