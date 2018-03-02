Крим виявився найяскравішим спогадом Приходько з дитинства

Пам'ятаю момент, коли я йду, і мені кажуть, що я зараз побачу море, побачу, яке воно велике, розповіла Приходько.

Співачка, заслужена артистка України 30-річна Анастасія Приходько заявила, що, напевно, найяскравіший спогад - це коли вона в 13 років вперше побачила море в Криму, в Феодосії.

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Тоді артистка вперше побачила медуз, черепашки, покаталася на скутері, банані і гірках, в перший раз одягла роздільний купальник — мама дозволила, розповіла вона під час чату на "Главреді".

"Пам'ятаю момент, коли я йду, і мені кажуть, що я зараз побачу море, побачу, яке воно велике", - зазначила співрозмовниця.

За словами Приходька, її може миттєво повернути в дитинство метро. "Скільки було проведено часу в метро! Вчилася я в школі Лисенка, і туди можна було їздити різними дорогами: і через "Берестейську", і через Лук'янівку, і через "Майдан", - додала вона.

Пізніше виконавиця "поступила в інститут Глієра, і теж потрібно було їздити на метро — на метро "Льва Толстого" або метро "Університет". Напевно, тому, коли я потрапляю в метро, я згадую дитинство", - підкреслила гостя.

"А ще запах - коли я відкриваю взимку в 11 вечора вікно і дихаю морозним вітром. Це відразу повертає мене в мої бунтарські 15 років, коли ми прогулювали пари і гуляли взимку. І нас не хвилювало, що на вулиці -15", - поділилася співачка.