"Від цього можна відмовитися": Приходько розповіла про своє ставлення до свята 8 березня

На її думку, проблеми в Україні зараз від того, що люди, які знали Радянський Союз, зараз у владі.

Українська співачка Анастасія Приходько скептично ставиться до будь-якого зі свят, крім Нового року, Великодня та Дня народження, і вважає, що подарувати подарунок коханій жінці можна і просто так, без приводу. Тому вважає, що 8 березня можна скасувати.

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"Ну, не буде 8 березня, так не буде. Клара Цеткін і Роза Люксембург у свій час, звичайно, придумали чудовий свято, але, я думаю, від цього можна і відмовитися. Але знаю, що зміни завжди болючі. Тому в будь-якому випадку ще рік, два, три, п'ять пройде до того моменту, коли всі забудуть про це свято. Напевно, навіть не так - покоління повинні будуть пройти", - розповіла артистка відповідаючи на запитання читачів під час чату на "Главреді".

На її думку, проблеми в Україні зараз від того, що люди, які знали Радянський Союз, зараз у влади.

"Відповідно, від цього позбутися дуже важко. Тому що вони все пам'ятають, як тоді було. Повинно пройти три-п'ять поколінь, і тільки тоді будуть відчутні зміни. Тому що, поки ті люди, які були з часів Радянського Союзу, залишаються при владі, зміни будуть йти, як равлик", - додала Приходько.