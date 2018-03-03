Нова пісня Наді Дорофєєвої за кілька годин потрапила у тренди YouTube (відео)

02:02, 03 березня 2018
Суспільство
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Дорофєєва та її партнер по гурту зберігають вірність своєму стилю / Кадр з відео Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]

"Ми обидва любимо модні речі та класні аксесуари. У наших образах завжди є фішечки, які стають трендами, як наші треки та кліпи. "ТОП" - це пісня про нас!" - розповіла Надія Дорофєєва.

У грудні пісня гурту "Троль" увійшла в топ-10 найпопулярніших пісень у світі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Настя Каменських випустила другий сольний трек.

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Теги: #Надя Дорофєєва#гурт Время и Стекло