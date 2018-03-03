Нова пісня Наді Дорофєєвої за кілька годин потрапила у тренди YouTube (відео)

Простий текст і запальна енергія гурту "Время и стекло" можуть зробити їхню нову пісню черговим хітом.

Український поп-гурт "Время и стекло" випустив нову пісню. Вона називається "Топ" і вже за кілька годин потрапила у тренди YouTube.

"Ми обидва любимо модні речі та класні аксесуари. У наших образах завжди є фішечки, які стають трендами, як наші треки та кліпи. "ТОП" - це пісня про нас!" - розповіла Надія Дорофєєва.

У грудні пісня гурту "Троль" увійшла в топ-10 найпопулярніших пісень у світі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Настя Каменських випустила другий сольний трек.