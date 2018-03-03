Нова пісня Наді Дорофєєвої за кілька годин потрапила у тренди YouTube (відео)
02:02, 03 березня 2018Суспільство
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Простий текст і запальна енергія гурту "Время и стекло" можуть зробити їхню нову пісню черговим хітом.
Дорофєєва та її партнер по гурту зберігають вірність своєму стилю / Кадр з відео Время и Стекло - ТОП [Lyric Video]
Український поп-гурт "Время и стекло" випустив нову пісню. Вона називається "Топ" і вже за кілька годин потрапила у тренди YouTube.
"Ми обидва любимо модні речі та класні аксесуари. У наших образах завжди є фішечки, які стають трендами, як наші треки та кліпи. "ТОП" - це пісня про нас!" - розповіла Надія Дорофєєва.
У грудні пісня гурту "Троль" увійшла в топ-10 найпопулярніших пісень у світі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Настя Каменських випустила другий сольний трек.
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