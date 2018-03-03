Приходько розповіла про найбільше розчарування після Революції Гідності

Артистка вважає дивним те, що Україна все ще співпрацює з Росією.

Українська співачка, заслужена артистка України Анастасія Приходько розповіла, що розчарувало її найбільше після Революції Гідності.

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Артистка вважає, що з приходом нової влади не змінилися принципи роботи з Кремлем, передає "Главред". "Дивно - чому у нас російські банки працюють. Дивно - чому російські товари на полицях. Дивно - чому досі ведуться торги з Росією. Просто цікаво. Так, зрозуміло, що вся попередня влада працювала з Кремлем, але ж прийшла нова - тільки нічого не змінюється", - підкреслила артистка.

За словами виконавиці, вона не розуміє, чому військовим в зоні АТО не дають воювати.

"Сепари обстрілюють наших - кожен день "двохсоті" і "трьохсоті", а наші навіть стріляти не можуть, бо, бачте, Мінські домовленості. Питання - скільки це ще буде тривати? Чому вони там стоять? Що вони роблять? Знаю, що наші хлопці готові йти до кінця. Але як? Їм зв'язали руки, нічого не можуть зробити. Впевнена на 100%, якби була можливість, наші пацани закінчили все вмить, не дозволивши йому початися", -впевнена співачка.

Вона також додала, що ця війна комусь потрібна, і тому все заморозилося і нічого не просувається, що і розчаровує співачку.