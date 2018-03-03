Популярна співачка пропонує карати українських артистів за гастролі в РФ

Як мінімум, напевно, треба штрафувати, вважає Ірина Федишин.

Українських артистів, які гастролюють в Росії і в анексованому Криму необхідно карати.

Читайте такожЗрозумілі слова та образи: журналісти з’ясували секрет мегапопулярності Винника і Федишин (відео)

Таку думку висловила популярна українська співачка і автор пісень Ірина Федишин, передає "Главред".

"На мій погляд, карати таких артистів все-таки потрібно. Але треба добре подумати. Як мінімум, треба штрафувати на гонорар, зароблений там", - підкреслила Федишин.

Нагадаємо, раніше Федишин назвала свого фаворита Нацвідбору на "Євробачення-2018".