Популярна співачка пропонує карати українських артистів за гастролі в РФ

15:41, 03 березня 2018
Суспільство
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Таку думку висловила популярна українська співачка і автор пісень Ірина Федишин, передає "Главред".

"На мій погляд, карати таких артистів все-таки потрібно. Але треба добре подумати. Як мінімум, треба штрафувати на гонорар, зароблений там", - підкреслила Федишин.

Нагадаємо, раніше Федишин назвала свого фаворита Нацвідбору на "Євробачення-2018".

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Теги: #гастролі українців в РФ#ірина федишин