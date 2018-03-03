Популярна співачка пропонує карати українських артистів за гастролі в РФ
15:41, 03 березня 2018Суспільство
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Як мінімум, напевно, треба штрафувати, вважає Ірина Федишин.
Федишин висловилася за покарання артистів, які виступають в РФ \ Facebook
Українських артистів, які гастролюють в Росії і в анексованому Криму необхідно карати.
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Таку думку висловила популярна українська співачка і автор пісень Ірина Федишин, передає "Главред".
"На мій погляд, карати таких артистів все-таки потрібно. Але треба добре подумати. Як мінімум, треба штрафувати на гонорар, зароблений там", - підкреслила Федишин.
Нагадаємо, раніше Федишин назвала свого фаворита Нацвідбору на "Євробачення-2018".
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