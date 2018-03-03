Приходько розповіла, як її кликали в Росію

Співачка наголосила, що не працює на території Росії.

Співачка, заслужена артистка України Анастасія Приходько повідомила, що за останні чотири роки їй багато разів пропонували співпрацювати росіяни - і реклами, і пісні, і діджей-сети.

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Вісім місяців тому телефонували з Санкт-Петербурга з приводу концерту, здається, що там хтось щось переплутав, розповіла артистка, передає "Главред".

"Я відповідаю на такі пропозиції прямо і чесно: я не працюю з Російською Федерацією і на території РФ", - підкреслила співачка.

За словами артистки, вона говорить з повагою. "Знаю, що там є багато хороших людей, починаючи від Ахеджакової (актриса Лія Ахеджакова - ред.) і до Шендеровича (письменник-сатирик, публіцист Віктор Шендерович - ред.), Басілашвілі (актор Олег Басилашвілі - ред.)", - додала вона.

Раніше Анастасія Приходько говорила, що українських артистів, які гастролюють в Росії, можна особливим чином представляти в телеефірах з відповідними підписами.