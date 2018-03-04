Євробачення-2018: Melovin розповів про стосунки з екс-конкуренткою на нацвідборі

Співак розповів про стосунки з фіналісткою нацвідбору "Євробачення-2018".

Молодий український виконавець MELOVIN, який завоював право представляти Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2018", заявив, що у нього немає конфлікту з фіналісткою нацвідбору TAYANNA, йдеться у "Світському житті".

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"З TAYANNA ми завжди перетиналися, ми завжди ставили один одному якісь питання, бажали удачі. Немає конфлікту між мною і TAYANNA. Є конфлікт між мною і кимось там, чомусь, бо, можливо, хтось вважає мене конкурентом, хтось заздрить, інший ще щось. Я не звертаю на це уваги", - зазначив артист.

На питання Катерини Осадчої, кого з фіналістів другого півфіналу "Євробачення-2018" MELOVIN вважає своїм конкурентом, він відповів: "Я з Одеси. Мене виховувала одеська сім'я, таки так. І мене навчили таким фактом, який, мені здається, звучить завжди дивно: "Головний конкурент – це ти в дзеркалі"".