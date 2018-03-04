Приходько назвала своїх українських фаворитів на Євробаченні-2018

У Кадная та Ілларії були чудові композиції, говорить співачка.

Популярна співачка, заслужена артистка України Анастасія Приходько розповіла про своїх фаворитів на Євробаченні-2018.

Артистка, під час чату на "Главреді", заявила, що прекрасною була композиція у Ілларії.

"Ілларія. Прекрасна композиція, я вважаю", — сказала вона.

Ще, за словами співачки, їй дуже сподобався Каднай.

"Нарешті у нас на сцені є самець! У Кадная була чудова композиція, офігенно мужики виступили. Побільше б Кадная на нашій сцені, а то у нас негусто на сцені з мужиками...", — сказала вона.

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Також Приходько спрогнозувала, що на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" учасник від нашої країни Melovin (Костянтин Бочаров) повинен посісти 10-15 місце.

Україні, на її думку, на заході поки трійка і п'ятірка не світить довго.

"Теоретично, якщо брати по політиці, то, по ідеї, Melovin повинен посісти 10-15 місце ... я бажаю хлопцеві удачі", - зазначила співрозмовниця.

За її словами, на виконавці "зараз важка місія, яка лягла йому на плечі".

"Його повинні добре підготувати до конкурсу з усіх боків", - додала гостя.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2018", найбільше балів набрав Melovin, на другому місці опинилася Tayanna, а третє зайняла група Kadnay.

У 2017-му "Євробачення" проходило в Києві, в ньому переміг представник Португалії Сальвадор Собрал. У нинішньому році захід відбудеться в португальській столиці - Лісабоні.