Скандальні Лорак і Лобода стали переможницями престижної російської премії
10:26, 05 березня 2018Суспільство
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Лорак здобула перемогу у номінації "Співачка року", Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року".
Лобода отримала нагороду "Пісня року" / Instagram
Одіозні українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода отримали престижні нагороди на російській музичнійпремії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня.
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Про це повідомили в Stories на офіційному Instagram-акаунті каналу "Жара".
Так, Ані Лорак здобула перемогу в номінації "Співачка року". У свою чергу, Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року". За версією музичного каналу "Спека" кращим хітом 2017 року стала її композиція "Випадкова".
Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода похвалилася престижною українською премією.
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