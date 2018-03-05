Скандальні Лорак і Лобода стали переможницями престижної російської премії

Лорак здобула перемогу у номінації "Співачка року", Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року".

Одіозні українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода отримали престижні нагороди на російській музичнійпремії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня.

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Про це повідомили в Stories на офіційному Instagram-акаунті каналу "Жара".

Так, Ані Лорак здобула перемогу в номінації "Співачка року". У свою чергу, Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року". За версією музичного каналу "Спека" кращим хітом 2017 року стала її композиція "Випадкова".

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода похвалилася престижною українською премією.