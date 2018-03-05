"Вагітна Світлана Лобода": Басков підтвердив, що Лобода чекає дитину - ЗМІ

Світлана Лобода поки ніяк не прокоментувала чутки про своє "положення".

У ЗМІ з'явилася інформація про вагітність української співачки Світлани Лободи. Артистка поки не підтвердила цю інформацію, але її секрет видав Микола Басков, оголосивши зі сцени, що зараз перед глядачами з'явиться «вагітна Світлана Лобода».

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Навіть після цього Лобода не прокоментувала чутки про своє «положення». Шанувальники помітили, що під час виконання пісні «Парень» співачка ходила по сцені з великою обережністю, не роблячи різких рухів, а також роздивилися її живіт, що визирав з-під блузки.

За лаштунками новину коментувати відмовлялися, а в кулуарах говорили, що сама співачка не дуже рада оприлюдненню цієї інформації, адже планувала народжувати без привернення уваги, оперативно відновитися і продовжити концертну діяльність вже в кінці червня, пишуть росЗМІ.

Відзначимо, що останнім часом співачка носити просторе вбрання, яке не привертає увагу до її живота.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що співачка Світлана Лобода стане мамою вдруге — зараз вона перебуває на сьомому місяці вагітності. У батьком майбутнього малюка нібито є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.