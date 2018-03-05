Вийшов тизер нового сезону "Карткового будиночка" без Кевіна Спейсі (відео)

Прем'єра шостого сезону відбудеться восени 2018 року.

Сервіс Netflix опублікував тизер фінального шостого сезону популярного серіалу "Картковий будиночок". Кевіна Спейсі у ньому не буде.

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Ролик опублікований на каналі Netflix в YouTube.

Головною героїнею шостого сезону стане Клер Андервуд (Робін Райт).

У серіалі також знімаються Майкл Келлі, Джейн Аткінсон, Патріша Кларксон. До них також приєдналися Дайан Лейн і Грег Кіннір. Подробиці про їхніх персонажів тримаються в секреті, але відомо, що вони зіграють сестру і брата.

Фінальний сезон "Карткового будиночка" вийде на Netflix восени 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, серіал "Картковий будиночок" буде завершено без Кевіна Спейсі. На початку листопада Netflix оголосила про розрив співпраці з Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Тоді ж з'ясувалося, що Netfliх відмовиться від зйомок біографічного фільму про Горе Видале, в якому Спейсі повинен був виконати головну роль.