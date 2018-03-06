Відомий актор Жан Рено приїхав на Закарпаття й заговорив українською: вже знає "дякую" та "добрий день"

Актор спочатку вітався англійською "хеллоу", а тепер - "добрий день".

На Закарпатті відбуваються зйомки фільму "Останній Крок" з Жаном Рено у головній ролі.

Оселився актор у найбільшому готелі Синевирської Поляни, що розташований найближче до озера, передає Mukachevo.net. Але для зйомок фільму тут звели будиночок, в якому житиме головний герой стрічки.

Читайте такожГоллівудський актор прогулявся Києвом і розповів в мережі про активіста Євромайдану (фото)"Наступного ж дня після поселення Жан Рено попросив винести з кімнати годинник, — каже менеджер готелю Костянтин Пилип. — Але попросив дуже ввічливо і багато разів вибачився за таке прохання. Пояснив, що він дуже втомлений, а годиник цокає і заважає йому спати".

"Коли Рено бачить мене, то здалеку махає рукою, — продовжує Костянтин. — Казав спочатку англійською "хеллоу", а тепер уже українською мовить "добрий день". Так-так! А ще вивчив наше "дякую". Дуже гарно у нього це виходить. А мені трохи дивно, коли зірка такого рівня зі мною так привітно вітається. Чесно".

Ще розповідають, що у перші п’ять днів у Карпатах актор не виходив за територію готелю і попросив не фотографувати його. Але пообіцяв, що, коли їхатиме, проведе для всіх спеціальну фотосесію і кожному дасть автограф.