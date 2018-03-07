"Крим має бути наш": Ірину Білик у Львові змусили визнати Росію агресором (відео, фото)

Близько сотні активістів націоналістичних організацій зібралися на площі перед Львівським театром опери і балету та заблокували вхід до будівлі.

Ірина Білик визнала Росію країною-агресором, аби уникнути зриву концерту у Львівській опері.

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Представники націоналістичних організацій, які заблокували вхід до Львівського театру опери та балету перед початком концерту, зайшли до гримерки Ірини Білик і вимагали у неї визнати Росію країною-агресором та визнати окупацію Криму, повідомляє zaxid.net.

"Мій чоловік є громадянином Росії, мій син міг би бути громадянином Росії, бо в нього тато – росіянин. Ми вирішили, що наш син – українець. Я знаю точно, що мій чоловік – не агресор. Він, як і тисячі росіян, співчуває Україні. Те, що ви одним словом хочете підписати всіх артистів під один шаблон, це неправильно. Можна говорити тільки про те, що політика Росії є агресивна до України. Це є неправильним і ми це засуджуємо. Але в чому винні мільйони росіян, у тому числі і мої родичі, які там живуть? Я не вважаю, що прості люди, які там живуть, є агресорами. Так, політика Росії і її політичної еліти, є агресивна щодо України. Так, Крим має бути наш!", – зазначила Ірина Білик у гримерці перед початком концерту.

Як пише zaxid.net, перед початком концерту близько сотні активістів націоналістичних організацій, серед яких представники «Добровольчого руху ОУН», «Спротив Романа Шухевича» та «Дух нації», зібралися на площі перед Львівським театром опери і балету, де о 19:00 мав розпочатися концерт Ірини Білик. Активісти заблокували вхід до театру.

За словами одного з організаторів акції протесту, представника «Добровольчого руху ОУН» Антона Петрівського, активісти не мали наміру перешкоджати проведенню концерту. Учасники акції влаштували перед входом до театру так званий «коридор ганьби» – вистелили прохід до театру фотографіями з війни. Цим «коридором» мали заходити до театру відвідувачі концерту.

За словами Антона Петрівського, продюсер Ірини Білик Олег Збаращук спровокував активістів, коли став на один із плакатів, які були розкладені на землі перед входом до театру. Відтак праворадикали вирішили блокувати вхід до театру та не пускати шанувальників Ірини Білик.

Близько 19:40 відвідувачів почали пускати у театр, після того, як активісти змусили Ірину Білик визнати Росію агресором.