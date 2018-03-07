Євробачення 2018: представник України MELOVIN дав прес-конференцію в УНІАН (відео)

MELOVIN обіцяє розповісти, чим братиме європейську публіку на конкурсі в Лісабоні у травні 2018 року.

7 березня 2018 року об 11:00 в УНІАН запланована прес-конференція за участю представника України на "Євробаченні-2018" співака MELOVIN на тему "Чим MELOVIN і команда будуть підкорювати європейську публіку".

Читайте такожТакого ще не бачили: Melovin розповів, як збирається "запалити" Євробачення-2018 Зокрема, під час прес-конференції планується обговорення питань, як буде змінюватися номер виконавця до Євробачення, чим MELOVIN буде брати європейську публіку і чому так рішуче налаштований тільки на перемогу.

Крім самого MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) у прес-конференції також братимуть участь директор MELOVIN Артем Козуб, PR-менеджер Світлана Панкова та режисер-постановник Костянтин Томільченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2018 р. співак MELOVIN за результатами голосування переміг на Нацвідборі пісенного конкурсу Євробачення 2018 з піснею «Under The Ladder».

63-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2018 пройде у португальському Лісабоні 8-12 травня 2018 року.