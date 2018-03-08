Культові "Брати Гадюкіни" розповіли про свою позицію щодо гастролей в РФ

Музиканти відповіли на питання, чи варто карати артистів, які гастролюють в Росії.

Культова українська рок-група "Брати Гадюкіни" має багато прихильників у Російській Федерації, її запрошують на концерти в країну, але вона туди не їде — така її позиція.

Зв'язок підтримую з музикантами (РФ – Ред.), на політичні теми ми не говоримо, розповів барабанщик колективу Михайло Лундін під час чату на "Главреді".

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"Нещодавно був випадок, коли нашому директору подзвонили і запросили в Ялту (знаходиться в захопленому РФ Криму — Ред.), але ми сказали, що "нє". Вони з обуренням і зневажливим ставлення сказали: "так, у вас стільки приїде багато ваших шанувальників з усієї Росії"...", — поділився клавішник Павло Крахмальов.

"Ми сказали так: "Якщо у нас є шанувальники, які нас дуже хочуть почути, нехай приїжджають до нас на концерт -0, ми гарантуємо безпеку ". На цьому спілкування з цього приводу завершилося", – додав він.

Також музиканти відповіли на питання, чи варто карати артистів, які гастролюють в Росії або їздять туди за "самоварами". "Ми — не судді. То справа кожного", — вважають вони.

"Є люди, які ходять в театр в босоніжках і спортивних штанях, а є такі, які так не ходять. Але чомусь впускають і тих, і інших. Це питання морального і патріотичного виховання кожної конкретної людини. А політичні питання не повинні ми тут вирішувати", — вважає Крахмальов.