Свято весни: що українські зірки побажали на 8 березня своїм коханим і фанам (фото, відео)
Українські зірки привітали своїх коханих і шанувальників з Міжнародним жіночим днем. Свої побажання вони опублікували в соцмережах.
Віталій Козловський виклав фото себе у фартусі на голе тіло. Артист побажав усім жінкам солодкого життя.
Кохані мої! Ніжні... Надихаючі... З Вами так добре... 🤗 Обожнюю жіночий підлогу. Недарма в дитинстві мене називали деякі заздрісники бабієм.😅 А я і не ображався. Втім, як і зараз не образився б. Так, я бабій!😊✌🏼 І співаю для ба... Немає. Співаю для найкрасивіших, які вміють відчувати і любити всім серцем - жінок та дівчат!!! З 8 березня, дорогі мої 😘 Нехай Ваше Життя буде солодким! А так і буде, адже я вже шоколадне тісто замішую❤️❤️❤️ #чаклую #всеВАМ #ВСЕдляВАС #всеСАМОЕлучшее #8марта #8березня PHOTO BY @light.studio.photo.space and @darina_hodyreva
Євген Кошовий виклав оригінальне відео-привітання, на якому побажав дівчатам любові в серці назавжди і привітав піснею.
Анна Седокова не сама привітала фанів, а записала на відео свою бабусю.
Це моя Бабуся ❤👫 Ліє Матвіївні більше 90 років, бабуся просила не уточнювати скільки ) Бабуля підлітком пройшла війну, все життя любила одного дідка, до 80 років працювала рентгенологом і вчила мене віршам. Бабуся і сьогодні знає їх у тисячі разів більше, ніж я. Ви просили вам її показати і хоч тут вона не розповідає свої легендарні вірші, тут Бабуся говорить такі прості, але такі важливі слова ❤ Бути потрібною своїй родині і дітям ❤
Потап (Олексій Потапенко) під забавним знімком, де він нюхає квіти з Позитивом, написав незвичайне привітання, в якому згадав усіх секс-меншини.
Я думаю геї та лесбіянки (гоу хоум) ,трансгендери і трансвестити, бисекскуалы і трисексуалы заслуговують на привітання з 8м березня,та й взагалі все ! Тому що у Вас є Мами!вони вас народили! І не дивлячись на те що ця життя іноді до Нас несправедлива і жорстока,все одно спасибі їм! Жінкам ,які дали нам життя,які годували та виховували,в яких закохуєшся і хочеш від них дітей,які зводять сума,з якими добываешься висот, до яких хочеться тягнутися,від яких надихаєшся! Жінка і Є Життя! З 8м Березня! #8марта
Макс Барських, який 8 березня святкує день народження, вирішив потішити шанувальників sound spoiler його нової пісні "Зроби голосніше".
Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка відпочиває в Болгарії, написала тепле привітання всій прекрасній половині людства.
У продовження рубрики "Як знайомитися з чоловіками"!😂 Обов'язково - метод батога і пряника! Та все повинно бути в міру!😊👌 Погано себе веде - рекомендую добити, а потім, як справжня жінка, ласкаво просимо! Ось що дійсно працює, гарантія 💯% P. S. А якщо серйозно, одне з головних зброй жінки - правильне почуття гумору!😋 Так що, гарного всім настрою, частіше посміхайтеся!😃😍😄