Свято весни: що українські зірки побажали на 8 березня своїм коханим і фанам (фото, відео)

Віталій Козловський, Євген Кошовий, Потап, Макс Барських та інші зірки привітали жінок з 8 березня.

Українські зірки привітали своїх коханих і шанувальників з Міжнародним жіночим днем. Свої побажання вони опублікували в соцмережах.

Віталій Козловський виклав фото себе у фартусі на голе тіло. Артист побажав усім жінкам солодкого життя.

Євген Кошовий виклав оригінальне відео-привітання, на якому побажав дівчатам любові в серці назавжди і привітав піснею.

Анна Седокова не сама привітала фанів, а записала на відео свою бабусю.

Потап (Олексій Потапенко) під забавним знімком, де він нюхає квіти з Позитивом, написав незвичайне привітання, в якому згадав усіх секс-меншини.

Макс Барських, який 8 березня святкує день народження, вирішив потішити шанувальників sound spoiler його нової пісні "Зроби голосніше".

Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка відпочиває в Болгарії, написала тепле привітання всій прекрасній половині людства.