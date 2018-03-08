Легендарні "Брати Гадюкіни" прокоментували "мовні" квоти на радіо

Від особи легендарних "Братів Гадюкіних" виступив клавішник і вокаліст Павло Крахмальов.

Музикант з легендарної української рок-групи "Брати Гадюкіни" Павло Крахмальов (клавіші/вокал), відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда", прокоментував минулорічне введення квот на українську музику в радіоефірі.

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"Я дуже радо сприймаю "квотність" в українському ефірі. Ми почали чути божевільну кількість хорошої і не дуже музики завдяки такому нововведенню. І час зробить із цієї кількості свій відбір і дасть свої результати для якісної української музики. Ми - колектив, який радий за молодих в цьому сенсі, а у нас - все і так добре", - зазначили музиканти.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада частка пісень державною мовою на радіо повинна збільшитися з 25% до 30%, а частка ведення передач українською мовою - з 50% до 55%.