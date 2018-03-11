TAYANNA прокоментувала скандал із Данилком у фіналі Євробачення (відео)

Співачка по-філософськи сприйняла ситуацію, що склалася.

Українська співачка TAYANNA, яка зайняла другу позицію у фіналі нацвідбору Євробачення, прокоментувала свій програш та скандал, який розгорівся після її виступу.

Про це йдеться у "Світському житті".

Другий рік поспіль підопічна Алана Бадоєва займає другу позицію у фіналі нацвідбору. Минулого року співачка поступилася рок-гурту O.Torvald, цього року молодому співаку MELOVIN.

"В житті так трапляється, як має бути, напевно це не мій конкурс, або ще не мій час. Нема такого, щоб якась депресія була. Був момент смутку, але одразу після виступу і можливо ще на ранок, а потім все минулося", - поділилася співачка.

Також TAYANNA прокоментувала скандал, спричинений Андрієм Данилко, який запідозрив співачку у використанні фонограми та попросив заспівати ще раз.

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"З одного боку мені було приємно, тому що я так співаю наживо, що всі думають що це фонограма, але це результат великої праці. Я по шість-вісім годин працюю в залі і співаю. Ми всі знаходились в однакових умовах. Всі фонограми запускав канал, а це не наш звукорежисер, який може десь щось підкрутити", - повідомила виконавиця.

Зауважимо, що з Андрієм Данилко, який використав нецензурну лексику в адресу менеджера співачки, після того ніякої розмови не було. Відомо, тільки що у нього було інтерв'ю, де він попросив вибачення у TAYANNA та у всієї її команди.

Нагадаємо, що співачка виконувала пісню "Леля" українською мовою, яку відмовилась перекладати англійською.