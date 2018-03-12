"А чому не гола вийшла?": вагітну Лободу розкритикували за прозору сукню (фото)

12:08, 12 березня 2018
Суспільство
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Лобода вагітна / фото instagram.com/lobodaofficial

Підтвердити свою вагітність українська зірка Світлана Лобода вирішила під час вручення премії BraVo в Кремлі. У країні-агресорі Лободу визнали "Співачкою року".

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Під час заходу Лобода продемонструвала кругленький живіт у прозорій сукні. Це і стало приводом для критики зірки з боку дописників в Instagram.

"Боже мій, який жах. А чому не гола вийшла????", "Боді ганебне під сукнею", "Сукня пи**ць", "Все показала... Навіщо?", "Наряд не для вагітної дами" - пишуть під її фото в соцмережі.

Нагадаємо, що ймовірним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.

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Теги: #лобода вагітна#фото Лободи