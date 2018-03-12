"А чому не гола вийшла?": вагітну Лободу розкритикували за прозору сукню (фото)
Підтвердити свою вагітність українська зірка Світлана Лобода вирішила під час вручення премії BraVo в Кремлі. У країні-агресорі Лободу визнали "Співачкою року".
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Під час заходу Лобода продемонструвала кругленький живіт у прозорій сукні. Це і стало приводом для критики зірки з боку дописників в Instagram.
"Боже мій, який жах. А чому не гола вийшла????", "Боді ганебне під сукнею", "Сукня пи**ць", "Все показала... Навіщо?", "Наряд не для вагітної дами" - пишуть під її фото в соцмережі.
Нагадаємо, що ймовірним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.
сьогодні я хочу подякувати своїх шанувальників, глядачів, організаторів премії Браво , мою команду, яка впродовж стількох років зі мною 🤲 цей рік був наповнений яскравими подіями в моєму житті він став знаковим Я йду в невелику відпустку... Щоб записати новий альбом і підготувати абсолютно нове шоу, яке ми покажемо вже в жовтні. А також я йду, щоб підготуватися до найважливішої події в житті кожної жінки...народження малюка ☺️ Для мене це велике диво ... і я вдячна небу за цей подарунок, а вам, за вашу любов і ваше визнання! Вже в червні , знову в строю, знову на концертах Ваша Loboda❤️ @natellakrapivina @lobandaaa @ramazzotti_eros @russkoe_radio #певицагода#лучшийальбом 🤷♀️