"А чому не гола вийшла?": вагітну Лободу розкритикували за прозору сукню (фото)

У мережі розкритикували зірку за вибір такого відвертого вбрання в її стані.

Підтвердити свою вагітність українська зірка Світлана Лобода вирішила під час вручення премії BraVo в Кремлі. У країні-агресорі Лободу визнали "Співачкою року".

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Під час заходу Лобода продемонструвала кругленький живіт у прозорій сукні. Це і стало приводом для критики зірки з боку дописників в Instagram.

"Боже мій, який жах. А чому не гола вийшла????", "Боді ганебне під сукнею", "Сукня пи**ць", "Все показала... Навіщо?", "Наряд не для вагітної дами" - пишуть під її фото в соцмережі.

Нагадаємо, що ймовірним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.