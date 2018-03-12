Батько Лободи розповів подробиці про вагітність співачки
Зірка, що перебуває на сьомому місяці вагітності, перенесла всі концерти. Вона офіційно заявила на одному з останніх виступів про відхід у декрет.
Найближчим часом Світлана відлетить до Лос-Анджелеса, де в травні і з'явиться на світ друга дитина. У цій же клініці народжували Мадонна, Вікторія Бекхем, Алсу. Майбутнім мамам надають окрему трикімнатну палату, їжу від шеф-кухаря і навіть манікюр, передає Starhit.ru.
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"Свєта старалася, щоб дізналися про вагітність якомога пізніше, – розповів журналістам Сергій Васильович, батько співачки. – Але зараз вже великий термін. Ми щасливі, так і донька давно хотіла ще одну дитину. Внучка Євангеліна – їй скоро буде 7 років – у нас вже є, тепер хочемо онука! Батька майбутнього малюка вона нам поки не представила, але будь-який вибір дочки я схвалюю! У декреті артистка не збирається засиджуватися. – Два місяці максимум зможе пробути без роботи і потім повернеться на сцену! – продовжує батько зірки. – Вона трудоголік, їй потрібно щось робити – виступати, гастролювати, дивувати. А з вихованням малюка допоможемо – і няньчити, і гуляти. Тим більше, досвід вже є".
Нагадаємо, що ймовірним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.