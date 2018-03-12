Батько Лободи розповів подробиці про вагітність співачки

Днями артистка офіційно підтвердила свій цікавий стан. Лобода намагалася ні з ким не ділитися щодо планів народити другу дитину, тому звістка вразила її шанувальників. Батько зірки розповів подробиці.

Зірка, що перебуває на сьомому місяці вагітності, перенесла всі концерти. Вона офіційно заявила на одному з останніх виступів про відхід у декрет.

Найближчим часом Світлана відлетить до Лос-Анджелеса, де в травні і з'явиться на світ друга дитина. У цій же клініці народжували Мадонна, Вікторія Бекхем, Алсу. Майбутнім мамам надають окрему трикімнатну палату, їжу від шеф-кухаря і навіть манікюр, передає Starhit.ru.

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"Свєта старалася, щоб дізналися про вагітність якомога пізніше, – розповів журналістам Сергій Васильович, батько співачки. – Але зараз вже великий термін. Ми щасливі, так і донька давно хотіла ще одну дитину. Внучка Євангеліна – їй скоро буде 7 років – у нас вже є, тепер хочемо онука! Батька майбутнього малюка вона нам поки не представила, але будь-який вибір дочки я схвалюю! У декреті артистка не збирається засиджуватися. – Два місяці максимум зможе пробути без роботи і потім повернеться на сцену! – продовжує батько зірки. – Вона трудоголік, їй потрібно щось робити – виступати, гастролювати, дивувати. А з вихованням малюка допоможемо – і няньчити, і гуляти. Тим більше, досвід вже є".

Нагадаємо, що ймовірним батьком дитини називають соліста групи Rammstein, 55-річного Тілля Ліндеманна.