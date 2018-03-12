Згаслі зірки: журналісти розповіли про долю "збитих льочиків" української естради 90-х (відео)

Із ностальгією зірковий бік 90-х сьогодні згадують багато співаків. Адже це час, коли українська музика квітла. Та життя показало усім – і фанатам, і зіркам, що брати потрібно від нього все і зараз.

У 90-ті їхні обличчя не сходили з екранів телевізорів, а гарячі хіти лунали ледь не з кожної «праски». Шалена популярність, захмарні гонорари, тисячі автографів та мільйони невгамовних фанів. Але зовсім скоро, здавалося, ті, хто вчора був на вершині зіркового олімпу, стрімголов почнуть падати з небосхилу вітчизняного шоубізнесу.

У сюжеті «Українські сенсації» журналісти розказали, хто з вітчизняних зірок не встояв перед 90-ми і як багаті та знамениті минулого століття сьогодні ледве зводять кінці з кінцями. Від El Кравчука до Лері Віна – про тих, кого ви так любили. Чому рідна сестра Наташі Корольової - Руся думала про самогубство. Подробиці подвійного життя юної Світлани Лободи. А також відверто про те, що пов'язує Анжеліку Рудницьку і Олександра Пономарьова та як Ігор Балан працював над Іриною Філатовою з популярного колись гурту «Аква Віта».

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Соліста гурту «Іванушки International» Ігоря Соріна знайдуть непритомним біля власної студії звукозапису з переломом шиї, повним паралічем нижніх кінцівок і відбитими внутрішніми органами. За кілька годин він помре на операційному столі. Офіційна версія – самогубство.

Сексимвол української естради Євгенію Власову ледь не вбила страшна хвороба – рак. Юрій Шатунов, від якого хотіла дітей ледь не кожна домогосподарка 90-х, якось візьме свої «белые розы», сяде у літак і проміняє народну любов на тихе життя у Німеччині. Автора хіта «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насирова, кому симпатизувала сама Примадонна, у 2007 році знайдуть мертвим біля свого дому із фотоапаратом у руках.

Українська співачка Руся з гурту "Міраж", рідна сестра уже не української Наташі Корольової, буде змушена змінити вітчизняну сцену заокеанськими заробітками, щоб врятувати життя рідного сина, і теж поповнить когорту «збитих льотчиків» української естради.

Із ностальгією зірковий бік 90-х сьогодні згадують багато співаків. Адже це час, коли українська музика квітла. Та життя показало усім – і фанатам, і зіркам, що брати потрібно від нього все і зараз. Усі ці історії лишень доводять – за своє майбутнє потрібно боротися, незалежно зірка ти чи ні.