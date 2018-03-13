Від любові до повної одержимості: на що українські фанати готові задля своїх кумирів (відео)

Засновниці фан-клубу Олега Винника навіть довелося кинути роботу заради свого кумира. Фанат Ірини Білик вважає співачку "надлюдиною". Шанувальник відомої діджейки погрожував облити себе кислотою.

Їх переслідували, обсипали любовними посланнями, погрожували розправою і приписували позашлюбних дітей, щоб кумир звернув увагу.

Під час одного з концертів співачка Бейонсе випадково сережкою зірвала собі мочку вуха. Після цього в соцмережах розгорнувся цілий кривавий флешмоб! А коли загинув Віктор Цой, по СРСР прокотилася хвиля самогубств.

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Валерія Барон кинула роботу, щоб стати ближче до свого кумира - Олега Вінника.

Творчість нині популярного українського виконавця врятувало її від депресії після смерті чоловіка. Валерія організувала один з найбільш потужних фан-клубів артиста. Тепер намагається не пропускати жодного концерту відомого підкорювача жіночих сердець.

Фанат Ірини Білик зібрав десятки автографів, фото і навіть записав її невидані композиції. Андрій випадково почув українську поп-діву в 1997 році, коли був школярем. Батьки не сприймали всерйоз його захоплення. Хлопець каже, що жити без неї не може. "Вона - "надлюдина". В ній є щось містично-божественне", - говорить Андрій.

Діджейка Іра Чемпіон розповіла журналістам, як їй довелося "попрацювати" психологом заради порятунку шанувальника, який погрожував облити себе кислотою.

За словами психолога Олени Любченко, маніакальне захоплення артистом не відрізняється від будь-якої іншої залежності, яка може призвести до тяжких наслідків.