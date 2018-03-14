В Україні відроджується музична премія "Золота жар-птиця", відбудеться грандіозне шоу

Олександр Пономарьов, який отримував "перо жар-птиці" у номінації "Співак року" 7 разів, дуже радий, що премія відновлюється.

19 травня у Національному палаці культури та мистецтв «Україна» відбудеться церемонія нагородження переможців легендарної музичної премії «Золота жар-птиця». Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив президент компанії «Таврійські ігри», голова наглядової ради «ТАВР-медіа», співзасновник телеканалів М1 та М2 Микола Баграєв.

«Ми відроджуємо премію «Золота жар-птиця». Метою цієї премії на той час була максимальна підтримка та розвиток української музичної культури і по праву можу сказати, що за ті шість років, які ми проводили у рамках фестивалю «Таврійські ігри» це була сама авторитетна премія. Цю оцінку їй дали самі виконавці та медіа. Сьогодні, коли ми бачимо певний бум розвитку української музичної індустрії, ми вирішили зробити ще один крок і відродити премію. Для того, щоб максимально стимулювати розвиток українських артистів, українську музичну індустрію сьогодні ми і заявляємо про відродження премії «Золота жар-птиця». Я сподіваюсь, що це буде гідна премія у музичній індустрії України. Сподіваюсь, що це буде якісно, прозоро і дасть певний поштовх для подальшого розвитку», - заявив Баграєв.

Читайте такожПісля аншлагу на концерті Винника шанувальники розповіли, за що його люблять (відео)Він також зазначив, що відродження «Золотої жар-птиці» стало можливим, у тому числі, завдяки генеральному партнеру цьогорічної премії – «Українській національній лотереї».

У свою чергу продюсер телеканалу М2 назвав відродження премії історичною подією у світі української музичної індустрії. Він також розповів, що відбір переможців буде проходити у два етапи. До кожної номінації потрапляє 5 виконавців, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 у період з травня 2017 по травень 2018 включно. Далі список номінантів потрапить до експертного журі, яке шляхом голосування і визначить переможців.

«У цьому і є ноу-хау нашої премії, бо ми продумали свого роду унікальну прозору схему. Тобто канал формує список номінантів на підставі рейтингів, а експерти обирають з них переможців. Для того, щоб зробити прозорість цієї схеми, ми вирішили на наступний день після проведення премії публікувати анкети експертів на сайті М2. Тобто кожен виконавець, глядач зможе подивитись хто і як голосував, кількість балів», - розповів Муха.

Він також зазначив, що унікальні нагороди від М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають переможці у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт тощо. Номінантів буде оголошено рівно за місяць до премії – 19 квітня. З 19 квітня по 19 травня експерти будуть визначатись з переможцями.

У свою чергу генеральний продюсер «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт FM» Віталій Дроздов сказав наступне: «Я сподіваюсь, що ця премія буде ще крутіша ніж раніше. Нам як радійникам важливо, щоб хороших премій було більше. Тому що подібні премії – дуже дієвий інструмент для того, щоб популяризувати українську пісню, українських артистів».

У той же час народний артист України Олександр Пономарьов, який ставав найкращим за всю історію премії у номінації «Співак року» 7 разів наголосив на тому, що дуже радий, що премія відновлюється.

«Вона, дійсно, зараз на часі, бо на мій погляд, завдяки квотуванню на радіостанціях та ТБ є дуже велике збільшення кількості україномовних музикантів, україномовних пісень. Кількістю ми взяли, тепер потрібно зробити якість. Можливо, це і є основною місією, яку має нести премія», - резюмував він.

Церемонія нагородження національної музичної премії “Золота жар-птиця” від телеканалу М2 та компанії «Таврійські Ігри» відбудеться 19 травня о 18.00 у НПКіМ «Україна» та супроводжуватиметься грандіозним музичним шоу за участі топових українських артистів: Alyosha, TAYANNA, Христина Соловiй , Олександр Пономарьов, «СКАЙ», «Без обмежень», TamerlanAlena, КADNAY, «Время и Стекло», Mozgi, Michelle Andrade, Ірина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay, Наталка Карпа.

Довідка УНІАН: Премія «Золота жар-птиця» проходила у рамках музичного фестивалю «Таврійські ігри». оловна мета - підтримка та подальший розвиток українського шоу-бізнесу, а також визначення найкращих артистів країни. Завдяки неупередженості експертного журі, авторитету у суспільстві премія набула статусу найвагомішої недержавної нагороди в галузі музики та масових видовищ того часу. Лауреатами «Золотої жар-птиці» були Микола Мозговий, Софія Ротару, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Тарас Петриненко, Ніна Матвієнко, Таїсія Повалій, Ані Лорак, Руслана, Юрко Юрченко, Віктор Павлік, El Кравчук, гурти ВВ, «Скрябін», «Плач Єремії», «Грін Грей», «Табула Раса», «Брати Карамазови», ТНМК, ВІА ГРА. Гурт “Океан Ельзи” у 1998 році отримав нагороду в номінації «Відкриття року», а Олександр Пономарьов ставав найкращим у номінації «Співак року» аж 7 разів.

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