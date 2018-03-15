Життя не в своєму тілі і десятки операцій: сповідь трансгендерів України (відео)

Яскрава блондинка не приховує своєї краси і готова розповісти пікантні таємниці з власного життя. Марія живе в Одесі. Каже, що її можна зустріти на закритих вечірках, куди запрошують не всіх.

Зробити операцію по зміні статі в Україні вже не представляє складності. Ще десять років тому потрібно було проходити консиліуми для дозволу. Зараз процедуру спростили, однак пацієнтів не стало більше. У рік в Україні роблять 1-2 операції по зміні статі.

Як це - бути трансгендером в Україні, чому люди йдуть на кардинальні зміни і які труднощі чекають в суворій реальності, дізналися журналісти програми "Секретні матеріали".

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Яскрава блондинка не приховує свою красу і готова розповісти пікантні таємниці з власного життя. Марія живе в Одесі. Каже, що її можна зустріти на закритих вечірках, куди запрошують не всіх.

Марія почала приймати гормони з 15 років, тому що з самого дитинства не відчувала себе в своєму тілі. Марію в минулому житті звали Сергій, від першого шлюбу в неї є дитина. Зараз 20-річна дочка називає її мамою.

Ряд операцій і гормональних процедур не пройшли безслідно для здоров'я Марії. У дівчини довго не могли виявити пухлину. Зараз Марії 35 років, і лише чотири роки тому, за її словами, почала відчувати себе повноцінною.