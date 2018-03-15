Влада США подивилася український фільм "Кіборги" (відео)

На Капітолійському пагорбі зібралися правники, дипломати і журналісти, щоб подивитися фільм про захисників Донецького аеропорту.

На перегляд найкасовішої української стрічки про битву за Донецький аеропорт у кінотеатр на Капітолійському пагорбі зібралися правники, дипломати та журналісти. Вже завтра "Кіборгів" побачить Гаага, потім Варшава і Брюссель. Наступні на черзі - Канада і Австралія.

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Слід зазначити, що стрічка набула нечуваної популярності і, незважаючи на всі зусилля правовласників, піратські копії все одно продовжують з'являтися в мережі. Однак вона вже доступна для легального перегляду в онлайн-кінотеарах, список яких автори обіцяють збільшити.

Як відомо, фільм "Кіборги" з'явився на екранах кінотеатрів 7 грудня 2017 року і в перший же уїк-енд прокату зібрав більше восьми мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. П'ять гривень з кожного купленого квитка будуть перераховані на допомогу сім'ям загиблих в боях за аеродром. Крім того, Канада, США та країни Балтії хочуть запустити в прокат фільм "Кіборги".