Далекобійник, що співає про російські "скрєпи", приїхав до України заради ролі терориста (відео)

Вадима Дубовського ви могли бачити у відео на YouTube, де він за кермом вантажівки співає пісні про російських "скрєпи".

Зірка Інтернету, активіст антипутінської пропаганди приїхав до України, аби "стати терористом" – у кіно. Вадим Дубовський – американський далекобійник, який переспівує радянські пісні та викладає їх до Інтернету на сотнях тисячах переглядів заробляє гроші на волонтерство.

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Вадима Дубовського ви могли бачити у відео на YouTube, де він за кермом вантажівки співає пісень. Він записав жартівливу пісню-гімн антирашистів, ввечері залив у Мережу і прокинувся знаменитим. Розказує, що в нього свій стиль.

"Напрямок – тролінг ватників", – каже Вадим. "Мені якось незручно було за нецензурний вислів про Путіна отримати гроші, а мені кажуть, "не беріть собі гроші, віддавайте комусь", – розповідає далекобійник.

За творчість Вадиму навіть погрожували кадирівці, але залякати його не так просто.

Вадим приїхав до України, аби зніматися в кіно - роль несподівана. Грає найгіршого з терористів. До переїзду до Сполучених Штатів він навіть не вмів водити авто, працював спочатку на радіо, але через кризу з'ясувалося - далекобійником бути прибутковіше. Каже, в Україні залишив найдорожче – друга Леоніда Олексюка.

Леонід теж став зіркою, тільки зіркою "1+1". Бо напередодні Нового року зізнався – кого хочеш переспіває і збирається взяти участь у "Голосі країни". Леоніда на каналі називають господарем затишку.