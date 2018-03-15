Великий басейн і панорама на Лос-Анджелес: вагітна Лобода показала своє розкішне життя у США
Світлана Лобода вирушила народжувати свою другу дитину до Америки. Про те, що наразі артистка перебуває у США, вона розповіла у своєму Instagram.
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Лобода виклала декілька коротких відео. На першому вона показала, як місцеві допомагали їй поміняти колесо, на другому виконавиця показала будинок, у якому зупинилася.
Судячи з відео, Лобода з близькими перебувають в Лос-Анджелесі, у будинку з великим басейном. З будинку відкривається розкішна панорама на місто.
Нагадаємо, російські ЗМІ раніше писали, що, ймовірно, батьком дитини Лободи є 55-річний лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндерманн, проте ніяких вагомих доказів цієї версії немає.