Великий басейн і панорама на Лос-Анджелес: вагітна Лобода показала своє розкішне життя у США

Батько Світлани Лободи розповів, що вона буде народжувати в одній з клінік Лос-Анджелеса, куди відправиться вже зовсім скоро. Світлана повинна народити в травні.

Світлана Лобода вирушила народжувати свою другу дитину до Америки. Про те, що наразі артистка перебуває у США, вона розповіла у своєму Instagram.

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Лобода виклала декілька коротких відео. На першому вона показала, як місцеві допомагали їй поміняти колесо, на другому виконавиця показала будинок, у якому зупинилася.

Судячи з відео, Лобода з близькими перебувають в Лос-Анджелесі, у будинку з великим басейном. З будинку відкривається розкішна панорама на місто.

Нагадаємо, російські ЗМІ раніше писали, що, ймовірно, батьком дитини Лободи є 55-річний лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндерманн, проте ніяких вагомих доказів цієї версії немає.