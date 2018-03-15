51-річна Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу (фото)
18:50, 15 березня 2018Суспільство
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Актриса сфотографувалася в поїзді в бейсболці, шкіряній куртці і без косметики на обличчі.
Підписники відзначили, що актриса чудово виглядає / Ольга Сумська Instagram
Народна артистка України Ольга Сумська, якій вже виповнився 51 рік, показала як вона виглядає без макіяжу.
Фото актриса опублікувала у своєму Instagram.
Актриса сфотографувалася в поїзді в бейсболці, шкіряній куртці і без косметики на обличчі. Підписники відзначили, що вона чудово виглядає. Її шкіра свіжа і підтягнута.
Як повідомляв УНІАН, раніше 68-річна Пугачова "засвітила" стрункі ноги.
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