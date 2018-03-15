51-річна Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Актриса сфотографувалася в поїзді в бейсболці, шкіряній куртці і без косметики на обличчі.

Народна артистка України Ольга Сумська, якій вже виповнився 51 рік, показала як вона виглядає без макіяжу. Фото актриса опублікувала у своєму Instagram. Актриса сфотографувалася в поїзді в бейсболці, шкіряній куртці і без косметики на обличчі. Підписники відзначили, що вона чудово виглядає. Її шкіра свіжа і підтягнута. Як повідомляв УНІАН, раніше 68-річна Пугачова "засвітила" стрункі ноги.

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