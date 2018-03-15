51-річна Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу (фото)

18:50, 15 березня 2018
Суспільство
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Ольга Сумська Instagram

Фото актриса опублікувала у своєму Instagram.

Актриса сфотографувалася в поїзді в бейсболці, шкіряній куртці і без косметики на обличчі. Підписники відзначили, що вона чудово виглядає. Її шкіра свіжа і підтягнута.

Як повідомляв УНІАН, раніше 68-річна Пугачова "засвітила" стрункі ноги.

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Теги: #Ольга Сумська#Сумська без макіяжу