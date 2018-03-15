Восьмирічний син учасниці АТО став чемпіоном світу із брейкдансу (відео)

У майбутньому хлопчик мріє виграти всі дорослі чемпіонати, а ще щоби закінчилася війна і його мама-військова повернулася додому.

Гліб Кікоть переміг на чемпіонаті світу із брейкдансу у Франції. У майбутньому хлопчик мріє виграти всі дорослі чемпіонати, а ще щоби закінчилася війна і його мама-військова повернулася додому.

Вона - артилеристка, добровольцем пішла у зону АТО. Сама у дитинстві мріяла танцювати брейкданс, але не склалося. Її мати, бабуся Гліба, через це і допомогла хлопчику знайти себе у цьому занятті - і результат перевершив усі сподівання.