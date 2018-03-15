Восьмирічний син учасниці АТО став чемпіоном світу із брейкдансу (відео)
20:39, 15 березня 2018Суспільство
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У майбутньому хлопчик мріє виграти всі дорослі чемпіонати, а ще щоби закінчилася війна і його мама-військова повернулася додому.
Гліб Кікоть переміг на чемпіонаті світу із брейкдансу у Франції. У майбутньому хлопчик мріє виграти всі дорослі чемпіонати, а ще щоби закінчилася війна і його мама-військова повернулася додому.
Вона - артилеристка, добровольцем пішла у зону АТО. Сама у дитинстві мріяла танцювати брейкданс, але не склалося. Її мати, бабуся Гліба, через це і допомогла хлопчику знайти себе у цьому занятті - і результат перевершив усі сподівання.
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