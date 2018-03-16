Щасливчик: після гастролей у Криму російському реперу дозволили виступати в Києві та Харкові

Російському реперу Матвію Мельников "Моп", який виступав в окупованому Криму, не заборонений в'їзд на територію України.

Один із відомих російських артистів виявився щасливчиком, якому безкарно вдалося виступити в окупованому Криму.

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Як стало відомо "Апострофу", російському реперу Матвію Мельникову "Мот" , який виступав в окупованому Криму, не заборонений в'їзд на територію України,

"За інформацією, наданою прес-центру СБ України компетентними підрозділами, рішення про заборону в'їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося", – заявили в СБУ.

Нагадаємо, в квітні у репера Мота заплановані концерти в Києві та Харкові. Минулого року він збирався виступати в Одесі, однак після погроз активістів концерт скасували.