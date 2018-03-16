Секс буває, але без почуттів: Melovin розкрив деталі свого інтимного життя

На запитання ведучого, чи є у нього зараз друга половина, Melovin відповів, що не має стосунків.

Представник України на Євробаченні-2018 співак Melovin зізнався, що дівчини немає, але з'являються несерйозні стосунки у фізіологічному плані.

"Буває. Правда, я не буду брехати, буває. Але дуже рідко і для мене це як щось дуже далеке. Ти ж нічого не відчуваєш до людини по суті. Повинна бути якась прихильність до людини", - про це він розповів в інтерв'ю Анатолія Анатоліча у програмі "Зе Інтерв'юер".

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На запитання ведучого, чи є у нього друга половина, Melovin відповів, що має стосунків.

"Мої останні стосунки це було здається 4 роки тому. Зрозуміло, що навіть стосунками їх не можна назвати (Melovin тоді було 17 років). романтика, кінотеатри. А зараз не виходить ні знайти, ні знайомитися, є социофобність і ти розумієш, що люди купуються на картинку твою. Тобто, щоб тебе пізнати ближче, потрібно приділити максимально багато часу людині, а цього часу не існує, його немає. Поки що", - сказав співак.

На запитання Анатолія Анатоліча, якою повинна бути дівчина, яка сподобається Melovin, співак відповів, що не знає, хто йому потрібен. Також він додав, що уподобань до зовнішності у нього немає.

"Людина, яка буде терпіти мене, а я її. Зовнішніх особливостей немає, я не належу до людей в плані картинки, наскільки дівчина красива, не красива. У моєму випадку мене завжди приваблює щось таке незвичайне всередині, коли людина не так мислить, як всі інші", - відповів співак.