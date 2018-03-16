Опальна співачка Світлана Лобода знялася у російській рекламі (відео)
15:39, 16 березня 2018Суспільство
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На відео співачка розповідає про запланований захід в одному з клубів Москви.
Лобода покликала росіян на вручення музичної премії / hellomagazine.com
Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка продовжує будувати кар'єру в Росії, знялася в рекламі російської музичної премії.
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Відео артистка опублікувала на сторінці в Facebook.
Ролик запрошує росіян приєднатися до заходу щодо вручення премії каналу RU.TV.
На відео співачка розповідає про запланований захід в одному з клубів Москви.
Лобода знялася в російській рекламі
Як повідомляв УНІАН, вагітна Лобода показала своє розкішне життя в США. Батько Світлани Лободи розповів, що вона буде народжувати в одній з клінік Лос-Анджелеса, куди відправиться вже зовсім скоро. Світлана повинна народити в травні.
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