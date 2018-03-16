Євробачення-2018: учасник від Білорусі Alekseev розповів, що думає про конкуренцію з Україною
15:44, 16 березня 2018Суспільство
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Співак Alekseev заявив, що вірить в успіх України "буде вболівати за нашу країну".
Алексєєв: вірю в успіх України / скріншот
Український співак ALEKSEEV зміг здивувати шанувальників і колег, перемігши в білоруському Нацвідборі на "Євробачення", яке 8 травня стартує в Португалії. Виконавець розповів, що думає про конкуренцію з Україною, передає liza.ua.
"Я бажаю удачі Україні, яка майже завжди дуже сильно представлена на Євробаченні. Вірю в успіх і буду вболівати за нашу країну", - заявив співак.
Українському співаку ALEKSEEV, який цього року буде представляти Білорусь, прогнозують 14-е місце.
Україна в рейтингу опинилася лише на 20-му місці — саме такий результат, на думку букмекерів, покаже MELOVIN з піснею Under The Ladder.
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