Євробачення-2018: учасник від Білорусі Alekseev розповів, що думає про конкуренцію з Україною

Співак Alekseev заявив, що вірить в успіх України "буде вболівати за нашу країну".

Український співак ALEKSEEV зміг здивувати шанувальників і колег, перемігши в білоруському Нацвідборі на "Євробачення", яке 8 травня стартує в Португалії. Виконавець розповів, що думає про конкуренцію з Україною, передає liza.ua.

"Я бажаю удачі Україні, яка майже завжди дуже сильно представлена на Євробаченні. Вірю в успіх і буду вболівати за нашу країну", - заявив співак.

Українському співаку ALEKSEEV, який цього року буде представляти Білорусь, прогнозують 14-е місце.

Україна в рейтингу опинилася лише на 20-му місці — саме такий результат, на думку букмекерів, покаже MELOVIN з піснею Under The Ladder.