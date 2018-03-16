Євробачення-2018: Alekseev сподівається знайти свого батька завдяки участі у конкурсі

За словами українського виконавця, який цього року на конкурсі Євробачення-2018 буде представляти Білорусь, про батька він практично нічого не знає.

В інтерв'ю «Отдохни!» український співак ALEKSEEV зізнався, що завдяки участі у міжнародному конкурсі Євробачення-2018 хоче відшукати свого батька, повідомляє liza.ua.

"Я майже нічого про нього не знаю. Тільки те, що його звуть Ігор, він лікар і живе в Ізраїлі з іншою родиною. Знаю, що у мене є два зведених брата-близнюка. З ними я б теж хотів познайомитися", - розповів він.

"Я дуже сподіваюся, що тато побачить мене на Євробаченні, яке дивиться вся Європа, і цей конкурс познайомить нас", - поділився співак.

Нагадаємо, українському співакові ALEKSEEV, який в цього року представляє Білорусь, прогнозують 14-е місце.