Євробачення-2018: Alekseev сподівається знайти свого батька завдяки участі у конкурсі
15:54, 16 березня 2018Суспільство
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За словами українського виконавця, який цього року на конкурсі Євробачення-2018 буде представляти Білорусь, про батька він практично нічого не знає.
Alekseev представляє Білорусь на " Євробаченні-2018 / скріншот
В інтерв'ю «Отдохни!» український співак ALEKSEEV зізнався, що завдяки участі у міжнародному конкурсі Євробачення-2018 хоче відшукати свого батька, повідомляє liza.ua.
"Я майже нічого про нього не знаю. Тільки те, що його звуть Ігор, він лікар і живе в Ізраїлі з іншою родиною. Знаю, що у мене є два зведених брата-близнюка. З ними я б теж хотів познайомитися", - розповів він.
"Я дуже сподіваюся, що тато побачить мене на Євробаченні, яке дивиться вся Європа, і цей конкурс познайомить нас", - поділився співак.
Нагадаємо, українському співакові ALEKSEEV, який в цього року представляє Білорусь, прогнозують 14-е місце.
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