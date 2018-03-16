68-річна Пугачова оголила коліна на модному показі (фото)

Співачка з'явилася на публіці в стильному вбранні свого улюбленого чорного кольору – короткій сукні, з відкритими колінами.

Небайдужа до моди 68-річна Алла Пугачова відвідала показ колекції дизайнерського одягу авторства Ігоря Гуляєва. Вибираючи вбрання, Примадонна, як водиться, вирішила зробити акцент на своїх струнких ногах.

Фото опубліковано в Instagram.

Співачка з'явилася на публіці у стильному вбранні свого улюбленого чорного кольору – короткій сукні, з відкритими колінами. Своє вбрання вона доповнила довгою накидкою, високими чобітьми і рукавичками без пальців.

Гостем заходу, що відбувся в рамках Тижня моди MBFW Russia, став також її колишній чоловік Філіп Кіркоров.

Як повідомляв УНІАН, 51-річна Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу.