68-річна Пугачова оголила коліна на модному показі (фото)
16:15, 16 березня 2018Суспільство
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Співачка з'явилася на публіці в стильному вбранні свого улюбленого чорного кольору – короткій сукні, з відкритими колінами.
Співачка з'явилася на публіці у вбранні чорного кольору / Instagram alla_pugacheva_forum
Небайдужа до моди 68-річна Алла Пугачова відвідала показ колекції дизайнерського одягу авторства Ігоря Гуляєва. Вибираючи вбрання, Примадонна, як водиться, вирішила зробити акцент на своїх струнких ногах.
Фото опубліковано в Instagram.
Співачка відвідала показ MBFW Russia / Instagram alla_pugacheva_forum
Співачка з'явилася на публіці у стильному вбранні свого улюбленого чорного кольору – короткій сукні, з відкритими колінами. Своє вбрання вона доповнила довгою накидкою, високими чобітьми і рукавичками без пальців.
Гостем заходу, що відбувся в рамках Тижня моди MBFW Russia, став також її колишній чоловік Філіп Кіркоров.
Як повідомляв УНІАН, 51-річна Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу.
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