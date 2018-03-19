Зірка серіалу "Свати" потрапив до лікарні

Агент актора не стала розкривати подробиць його госпіталізації.

Відомий російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов перебуває в лікарні.

"Федір зараз у лікарні. Жодних подробиць розповісти не можу, але вже нічого страшного", - повідомила "РІА Новостям" його агент Ірина Сойкіна.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2017 року Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі сезони серіалу «Свати», знятого за участю російського актора Федора Добронравова, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 листопада минулого року стало відомо, що СБУ прийняла рішення про заборону в'їзду строком на три роки російському акторові Добронравову.

Також повідомлялося, що студія "Квартал 95" припиняє роботу над телесеріалом "Свати", трансляція якого напередодні була заборонена Нацрадою.