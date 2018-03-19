"Це було дивно, дико, неможливо": Тіна Кароль оцінила "розкішні" ноги і голос дівчини-трансгендера Зіанджі (відео)

Дівчина-трансгендер приголомшила суддів виступом на "вокальних боях" шоу "Голос країни-8".

У неділю, 18 березня, на каналі "1+1" відбувся перший випуск "вокальних боїв" проекту "Голос країни-8". Одним з найбільш очікуваних був виступ дівчини-трансгендера Зіанджі з команди зіркового тренера Потапа.

Про це повідомляє ТСН. В пару співачці дістався "український Тілль Ліндеманн" Олексій Баклан.

Артисти виконали композицію Лани дель Рей Summertime Sadness, і своїм виступом підкорили суддів.

Особливо була приголомшена Тіна Кароль, з якою у Зіанджі склалися непрості стосунки на початку проекту.

"Це було приголомшливо, це було неймовірно. Це було одночасно дивно, дико, неможливо відчутно мозком, тому що такий голос і такий голос, така зовнішність і така зовнішність. Олексію, ваш тембр незабутній. Зіанджо, я нарешті в’їхала, ти розумієш. Я тобі як дівчина скажу, мені дуже подобається дивитися на твої ноги", - оцінила виступ учасників Тіна Кароль.

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Зірковий наставник артистів Потап настільки розхвилювався, кого з них лишити на проекті, що заявив, що покидає вокальне шоу. Однак поміркувавши, все ж таки вирішив лишити у "Голосі" Зіанджу.

Учасниця, своєю чергою, подякувала наставнику і пояснила свою участь у проекті.

"Я б хотіла стати голосом для тих людей, яких ніхто не чує. І свою участь у "Голосі країни" я присвячую всім вигнанцям, людям не таким, як усі, якими знехтувало суспільство. Я хочу показати, що неважливо, як ти виглядаєш, неважливо, що ти відрізняєшся від всіх інших, ти можеш здійснити свою мрію", - сказала Зіанджа і своїми словами підняла суддів з крісел а Тіну ледь не довела до сліз.

Проте й конкурент Зіанджі не залишив "Голос країни". Його вкрала до своєї команди Тіна Кароль.

Як повідомлялося, відео виступу екс-Бориса Апреля Зіанджі зайняло перше місце в трендах YouTube.