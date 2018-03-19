Смілива і рішуча: Тіна Кароль в латексній сукні справила фурор на популярному шоу (фото)
14:18, 19 березня 2018Суспільство
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Латексна сукня насиченого кольору стиглої вишні виглядала приголомшливо на фігурі співачки. Образ вдало доповнив ніжний макіяж і яскрава помада - візитна картка Тіни Кароль.
Тіна Кароль на недільному шоу "Голос країни" / 1+1
Під час чергових зйомок Тіна Кароль приміряла сміливий і зухвалий модний образ, підкоряючи витонченою фігурою.
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Латексна сукня насиченого кольору стиглої вишні виглядало приголомшливо на фігурі співачки. Образ вдало доповнив ніжний макіяж і яскрава помада - візитна картка Тіни Кароль.
Співачка оновила свій стиль до випуску нового альбому «Інтонації», і в її оновленому гардеробі вже налічується чотири ідентичних сукні в різних кольорах від Atsuko Kudo, японського дизайнера.
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