Смілива і рішуча: Тіна Кароль в латексній сукні справила фурор на популярному шоу (фото)

Латексна сукня насиченого кольору стиглої вишні виглядала приголомшливо на фігурі співачки. Образ вдало доповнив ніжний макіяж і яскрава помада - візитна картка Тіни Кароль.

Під час чергових зйомок Тіна Кароль приміряла сміливий і зухвалий модний образ, підкоряючи витонченою фігурою.

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Латексна сукня насиченого кольору стиглої вишні виглядало приголомшливо на фігурі співачки. Образ вдало доповнив ніжний макіяж і яскрава помада - візитна картка Тіни Кароль.

Співачка оновила свій стиль до випуску нового альбому «Інтонації», і в її оновленому гардеробі вже налічується чотири ідентичних сукні в різних кольорах від Atsuko Kudo, японського дизайнера.