"Всім дівчатам цього хочеться": екс-Борис Апрель Зіанджа мріє про коханого чоловіка і дітей (відео)

За словами співачки, зараз її не пов'язують романтичні стосунки, але вона часто ходить на побачення. Зіанджа зізналася, що в майбутньому хоче мати дітей.

Учасниця шоу "Голос країни 8" Зіанджа зізналася, що мріє про серйозні стосунки з чоловіком.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю в рамках бекстейдж-зйомки проекту, відео опублікували на YouTube-каналі "Голосу країни".

За словами співачки, зараз її не пов'язують романтичні стосунки, але вона часто ходить на побачення. Зіанджа зізналася, що в майбутньому хоче мати дітей.

"Зараз я не готова до такої відповідальності, але хотілося б сім'ю! Всім дівчатам цього хочеться!" – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Зіанджа розповіла, чому змінила стать.