"Всім дівчатам цього хочеться": екс-Борис Апрель Зіанджа мріє про коханого чоловіка і дітей (відео)
16:30, 19 березня 2018Суспільство
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За словами співачки, зараз її не пов'язують романтичні стосунки, але вона часто ходить на побачення. Зіанджа зізналася, що в майбутньому хоче мати дітей.
Зіанджа, в минулому відома як Борис Апрель, розповіла, що ходить на побачення / фото instagram.com/goloskrainy_official
Учасниця шоу "Голос країни 8" Зіанджа зізналася, що мріє про серйозні стосунки з чоловіком.
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Про це вона розповіла в інтерв'ю в рамках бекстейдж-зйомки проекту, відео опублікували на YouTube-каналі "Голосу країни".
За словами співачки, зараз її не пов'язують романтичні стосунки, але вона часто ходить на побачення. Зіанджа зізналася, що в майбутньому хоче мати дітей.
"Зараз я не готова до такої відповідальності, але хотілося б сім'ю! Всім дівчатам цього хочеться!" – сказала вона.
Нагадаємо, раніше Зіанджа розповіла, чому змінила стать.
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