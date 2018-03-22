Жан Рено відреагував на повідомлення про кінець своєї кар'єри після зйомок в Україні (фото, відео)

Французький актор спростував чутки про те, що фільм "Останній крок", який знімали в Карпатах, це завершальний фільм в його кар'єрі.

Жан Рено і надалі буде зніматися в інших фільмах. А інформація про те, що після зйомок у Карпатах він нібито припинить участь у будь-яких інших проектах, виявилася невірною, хоча її вже встигли поширити деякі ЗМІ.

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Як повідомляє Styler. При цьому організатори не знають, звідки з'явилася така інформація. У зв'язку з цим актора не могли не запитати про плани на майбутнє. Чи буде він продовжувати співпрацювати з Україною, у яких ще фільмах буде зніматися? "Мої плани - це сісти на літак і полетіти брати участь у наступному проекті. Це будуть зйомки в горах між Францією та Іспанією. Такі мої професійні плани на найближче майбутнє", - підкреслив Жан Рено.

Буде французька знімальна група і далі співпрацювати з Україною у створенні нових фільмів? Про це висловилася і українська сторона знімальної групи фільму "Останній крок". Вони підтвердили, що готується ще один цікавий україно-французький проект. У той же час про його подробиці говорити рано, сказали режисери і продюсери. Але організатори зустрічі запевнили: як тільки з'являться новини про новий етап співробітництва України і Франції у сфері кіно, цією інформацією відразу ж поділяться з громадськістю.