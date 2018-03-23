Лобода записала пісню для російського фільму про нечисту силу (відео)

14:31, 23 березня 2018
Суспільство
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Лобода анонсувала вихід нового фільму / lobodaofficial Instagram

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«Скоро. наш новий саундтрек «Лети» до фільму «Вій» у всіх кінотеатрах країни», - написала вона під публікацією.

Стрічка розповість про писаря з Санкт-Петербурга Миколу Гоголя. Він кидає виклик загадковому темному Вершнику, який жорстоко розправляється з дівчатами в околицях села Диканька. Зібравши команду з місцевого поліцейського, п'яниці-доктора, забобонного коваля та мандрівного філософа-екзорциста, Гоголь намагається заманити ворога в пастку. Але на його шляху встає найстрашніше породження нечистої сили – Вій, один погляд якого здатний висмоктати душу смертного. Несподівано для себе Гоголь з'ясовує, що з потойбічними силами його пов'язують не тільки таємничі видіння.

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Теги: #Світлана Лобода