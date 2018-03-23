Лобода записала пісню для російського фільму про нечисту силу (відео)

Співачка створила саундтрек для фантастичного екшену «Вій».

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на народження другої дочки, виклала на своїй сторінці в соціальній мережі уривок з нового російського фільму «Гоголь.Вій». Артистка виконала пісню для цієї картини.

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«Скоро. наш новий саундтрек «Лети» до фільму «Вій» у всіх кінотеатрах країни», - написала вона під публікацією.

Стрічка розповість про писаря з Санкт-Петербурга Миколу Гоголя. Він кидає виклик загадковому темному Вершнику, який жорстоко розправляється з дівчатами в околицях села Диканька. Зібравши команду з місцевого поліцейського, п'яниці-доктора, забобонного коваля та мандрівного філософа-екзорциста, Гоголь намагається заманити ворога в пастку. Але на його шляху встає найстрашніше породження нечистої сили – Вій, один погляд якого здатний висмоктати душу смертного. Несподівано для себе Гоголь з'ясовує, що з потойбічними силами його пов'язують не тільки таємничі видіння.