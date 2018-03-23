"Щасливий і магічний": учасник Євробачення від України поділився свіжими знімками (фото)

Український співак Melovin, який представить Україну на Євробаченні-2018, показав новий фотосет.

Український співак Melovin розмістив в Instagram знімки з нового фотосету.

"Я думаю, настав особливий момент для всіх нас! Він щасливий і магічний, і я радий, що ми поділяємо його разом!" – звернувся він до фанів.

A post shared by MÉLOVIN 🔞 (@melovin_official) on Mar 22, 2018 at 11:12am PDT

Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал - шістку. Переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня 2017 року, став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі національного відбору від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2018» переміг співак Melovin.

Український гурт O.Torvald зайняв 24-е місце. «Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.