"Щасливий і магічний": учасник Євробачення від України поділився свіжими знімками (фото)

18:06, 23 березня 2018
Суспільство
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Melovin: Я думаю, настав особливий момент для всіх нас! / УНІАН

"Я думаю, настав особливий момент для всіх нас! Він щасливий і магічний, і я радий, що ми поділяємо його разом!" – звернувся він до фанів.

Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал - шістку. Переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня 2017 року, став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі національного відбору від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2018» переміг співак Melovin.

👁 Photo: @vansovycholeksandr #UnderTheLadder

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Український гурт O.Torvald зайняв 24-е місце. «Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #MELOVIN