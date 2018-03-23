"Щасливий і магічний": учасник Євробачення від України поділився свіжими знімками (фото)
Український співак Melovin розмістив в Instagram знімки з нового фотосету.
"Я думаю, настав особливий момент для всіх нас! Він щасливий і магічний, і я радий, що ми поділяємо його разом!" – звернувся він до фанів.
Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал - шістку. Переможцем «Євробачення-2017», фінал якого пройшов у Києві 13 травня 2017 року, став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Як повідомляв УНІАН, у фіналі національного відбору від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2018» переміг співак Melovin.
Український гурт O.Torvald зайняв 24-е місце. «Євробачення-2018» пройде в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.
I suppose that a very special moment has come to all of us! This moment is so happy and magical and i'm so excited to share it with you. Actually, guys, thank you so much for being always with me! Thank you for every meeting after interviews, conferences and thank you for every pleasant moment of personal interaction. You all make me stronger! Love you , #MELOVINATORS 🖤 ____________________________________________________ Я думаю настав особливий момент для всіх нас! Він щасливий і магічний, і я радий, що ми поділяємо його Разом! А взагалі, дякую Вам усім за те, що ви завжди зі мною! За кожну зустріч після інтерв'ю, конференцій і приємні моменти особистого спілкування! Ви робите мене сильнішою! Я люблю Вас, #MELOVINATORS 🖤 #ESC2018, #Eurovision, #Eurovision2018 Photo: @vansovycholeksandr #UnderTheLadder #MELOVIN